Dopo il mini tour negli stadi, la cantante Elodie si è regalata qualche giorno di vacanza assieme al suo staff a Capri. Ma, quanto costa lo yacht di lusso noleggiato? Scopriamolo insieme.

Elodie, vacanza a Capri dopo il tour negli stadi

Per Elodie è senza dubbio un periodo magico, la cantante romana ha appena terminato il primo mini tour negli stadi, il primo della sua carriera.

Tra San Siro e il Maradona, Elodie ha infiammato il pubblico, con le sue canzoni, con la sua voce e anche con i suoi balli. Un successo meritato per la cantante che, finito il tour, ha deciso di regalarsi una vacanza assieme al suo staff. La meta scelta? Capri. Elodie ha voluto festeggiare assieme al suo team il successo del tour e, per l’occasione, ha deciso di noleggiate uno yacht di lusso. Ma, quanto costa? Scopriamolo insieme.

Elodie in vacanza a Capri: quanto costa lo yacht di lusso?

Come abbiamo appena visto, la cantante Elodie si è regalata una vacanza a Capri assieme al suo staff dopo il successo del mini tour negli stadi. La cantante ha noleggiato uno yacht di lusso, rivolgendosi a Vega Luxury, leader nel settore. Per l’esattezza si tratta del My Life Maiora 90, lungo 27,4 metri e dotato di ogni comfort. Ad esempio, sulla terrazza esterna troviamo un maxi tavolo per pranzi e cena, un divano e varie zone per prendere il sole. Ma, il costo? Sul sito ufficiale la trattativa è privata, quindi non viene mostrato il prezzo, ma in media sui 65mila euro a settimana.