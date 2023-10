Emanuel Lo: "Giorgia? Ci siamo anche lasciati"

Emanuel Lo ha rotto il silenzio sulla sua lunga e importante storia d’amore con la cantante Giorgia, madre di suo figlio Samuel.

Emanuel Lo: l’amore per Giorgia

Emanuel Lo e Giorgia hanno sempre vissuto il loro grande amore con riservatezza e per la prima volta l’insegnante di Amici ha svelato alcuni retroscena sulla sua storia con la cantante, e ha riferito che una volta avrebbero finito per lasciarsi.

“Un amore lungo 20 anni, noi ci siamo anche lasciati un periodo. Non ci siamo fatti mancare niente, tutto ciò che deve vivere una coppia l’abbiamo vissuto. Figlio, amore, odio, ancora, amore, liti, alti, bassi e pure una separazione”, ha ammesso il ballerino che, accanto alla cantante, sembra aver trovato la vera felicità. Giorgia non ha fatto segreto che a preoccuparla, agli inizi della loro storia, sarebbe stata la loro grande differenza d’età. Oggi i due stanno insieme da oltre 20 anni e il loro grande amore è stato coronato dall’arrivo del figlio Samuel, nato nel 2010. “Quando ci siamo messi insieme gli dicevo ‘vedrai che mi lascerai per una più giovane’ e invece adesso sono 20 anni. Sì, sono passati vent’anni e adesso ci detestiamo l’un l’altra perché dopo 20 anni è normale, è la forma di amore moderno. La cosa bella è che conosciamo i difetti l’uno dell’altra e quindi sai quando ti darà fastidio”, ha detto la cantante ironica in merito alla loro storia d’amore.