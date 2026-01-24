Gli Stati Uniti stanno per essere colpiti da una violenta tempesta di neve, è infatti massima allerta in ben 12 Stati. Ecco quali.

Massima allerta in Usa: in arrivo una violenta tempesta di neve

C’è preoccupazione negli Stati Uniti dove sta per abbattersi una violenta tempesta di neve. Già a partire da questo weekend, le previsioni meteo parlando di una straordinaria ondata di maltempo, con un significativo calo delle temperature e bufere di neve.

Questo il post provocatorio di Trump su Truth: “un’ondata record di freddo colpirà 40 Stati, una cosa praticamente mai vista prima. Gli insurrezionisti dell’ambiente potrebbero per fare spiegare cosa è successo al riscaldamento globale?”

Al momento sono 12 gli Stati americani che hanno dichiarato lo stato di emergenza. E’ infatti alle porte una violenta tempesta di neve. E’ massima allerta anche a New York e a Washington , dove la sindaca, Muriel Bowser, ha già mobilitato le squadre speciali anti neve. Zohran Mamdani, sindaco della Grande Mela, ha già ordinato la chiusura delle scuole per lunedì. Tra gli Stati a rischio troviamo: Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Alabama, Georgia, Virgina, New York e Kentucky. Il governatore del Texas ha annunciato lo stato di calamità per 134 contee.