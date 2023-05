Il maltempo non vuole dare tregua all’Emilia Romagna. La regione è finita in ginocchio dopo l’alluvione che l’ha colpita due settimane fa, ma la situazione è in lento miglioramento. Nonostante questo, però, anche oggi pioverà e sono previsti temporali sparsi. La Protezione Civile ha dunque deciso di diramare un’allerta gialla sul territorio.

Emilia Romagna, diramata l’allerta gialla: si attendono temporali

Anche per oggi, mercoledì 31 Maggio, prosegue l’allerta gialla in Emilia Romagna per criticità idraulica e idrogeologica. Secondo quanto riportato dagli esperti del metero, infatti, sono infatti previsti temporali pomeridiani sparsi, in particolare nella zona dei rilievi appenninici e su tutto il settore orientale. Ad accompagnare le forti piogge ci saranno anche violente raffiche di vento e forse grandine. Ma non solo,le forti piogge potrebbero tornare anche sulle zone interessate dalle recenti alluvioni.

La situazione è in miglioramento, ma non si può abbassare la guardia

Nonostante, fortunatamente, ormai da qualche giorno la situazione sia in costante miglioramento, è vietato abbassare la guardia. Nelle zone della pianura bolognese, nel ravennate e nel forlivese, soprattutto, il rischio frane è ancora elevato e, in questo momento, si fa ancora fatica a smaltire le tante acque che sono esondate dai fiumi. Di seguito, nel dettaglio le aree interessate dall’allerta gialla. Criticità Idraulica nelle province di BO, FE, RA, FC, RN (zone B1, B2, D1). Criticità Idrogeologica nelle province di BO, RA, FC, RN (zone A2, B1 e C2)