Emilia-Romagna, esonda il destra Reno: cittadini di Lavezzola invitati a lasciare le abitazioni

Continua a imperversare l’emergenza maltempo che, in questi ultimi giorni ha causato un drammatico bilancio in Emilia-Romagna non solo in termini di danni, ma anche di vittime. Anche il destra Reno è esondato: per questo motivo il comune di Conselice, in provincia di Ravenna ha lanciato, attraverso un comunicato diramato sui social un allarme, chiedendo che i cittadini di Lavezzola abbandonino le loro abitazioni laddove non riescano a raggiungere i piani superiori delle abitazioni.



Emilia-Romagna, esonda il destra Reno: il comunicato del comune di Lavezzola

Il comune di Conselice ha spiegato, con una nota che: “A seguito dell’esondazione del canale destra Reno sono in corso allagamenti verso Lavezzola i cittadini di Lavezzola devono recarsi ai piani superiori con cibo, acqua e se possibile il cellulare con carica batteria”.

Ha poi aggiunto che qualora non ci fosse la “possibilità di salire ai piani alti” è necessario “evacuare l’abitazione se non già allagata e trovare una congrua collocazione nelle vicinanze presso amici o parenti. È disponibile anche il punto di raccolta presso la scuola primaria Dante Alighieri, in via Bastia 281. Per emergenze 334 2829709 – 366 8768442 – 366 8768431”.

Il piano per la consegna dei pasti

L’amministrazione ha provveduto a far sapere che è stato anche predisposto un piano per la consegna dei pasti alla popolazione:

“Alle scuole medie è operativa la cucina mobile in grado di produrre circa 1000 pasti. Il piano di oggi prevede preparazione pasti per gli sfollati alle medie, e per i cittadini in grado di recarsi autonomamente alle scuole medie. Verrà inoltre approntata la consegna a domicilio di un pacco viveri ( caldo per pranzo + secco/freddo per cena+ acqua) in tutte le strade. La consegna verrà effettuata da Protezione civile, Croce Rossa, Anpass Toscana nelle strade ancora allagate”.