Dopo l’ennesimo sopralluogo non ha trovato altro che parole come “ordigno” o “terremoto” per descrivere quegli attimi terribili: è il racconto del sindaco di Bologna Matteo Lepore sull’alluvione: “Due boati come una bomba”. Il Il primo cittadino dell’area metropolitana ha parlato della drammatica alluvione in Emilia-Romagna e lo ha fatto durante un un sopralluogo nel territorio di Sasso Marconi insieme al sindaco Roberto Parmeggiani.

Il racconto del sindaco di Bologna Lepore

Ha detto Lepore: “A Le Ganzole hanno sentito due boati come per un terremoto, una bomba, poi la montagna è venuta giù trascinata dall’acqua e dal fango. Il maneggio devastato, la casa del fabbro e la trattoria travolti da una colata che in un minuto ha trascinato con sé centinaia di alberi, container e ogni cosa abbia trovato lungo il suo percorso per 800 metri”. E ancora: “Incredibilmente nessuno si è fatto male e i 40 cavalli si sono salvati.

“La terra continua a muoversi in tutta la montagna”

“Ma il paesaggio è cambiato per sempre”. Poi Lepore ha spiegato: “La terra continua a muoversi in tutta la montagna di Bologna. È questa per noi ora la cosa più urgente. Mettere in sicurezza le famiglie isolate, liberare le strade e le vallate”. Oggi restano distruzione e lutto e con essi una mappa del rischio: tra gli smottamenti più grossi proprio quello avvenuto a Sasso Marconi. Un’altra frana c’è stata tra Marzabotto e Monzuno ed è arrivata fino sull’A1.