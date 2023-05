L'alluvione in Emilia Romagna ha causato 13 morti, il bollettino è dramamtico e ci sono ancora dei dispersi

Il bilancio dell’alluvione in Emilia Romagna si aggrava ulteriormente: in questo momento sono state accertate 13 morti, ma ci sarebbero ancora dei dispersi. In totale, il numero degli sfollati si aggira attorno a quota 10 mila.

È davvero drammatico il bilancio che emerge da questi giorni di alluvione in Emilia Romagna. Da quando, nella giornata di martedì, ci sono state le prime esondazioni dei fiumi e l’acqua ha inziato a inondare le strade di tanti comuni romagnoli, le vittime sono state 13. Il loro numero, però, potrebbe purtroppo anche crescere nelle prossime ore, perché le autorità hanno fatto sapere che ci sarebbero ancora delle persone disperse.

Emilia Romagna, i numeri del disastro

I numeri del disastro sono impressionanti: 42 città coinvolte per 18.500 utenze senza elettricità. Ad oggi, secondo quanto emerge, il numero degli sfollati si aggira attorno a quota 10 mila, di cui quasi 800 sono minori. Tantissimi di loro hanno trovato rifugio in palestre ed alberghi, le sedi allestite appositamente dai Comuni per fronteggiare un’emergenza senza precedenti.