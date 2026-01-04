Emilio Valdez Velazco rivela dettagli sulla tentata rapina e il suo ruolo nell'omicidio di Aurora Livoli

Il caso di Aurora Livoli, una giovane di 19 anni trovata senza vita a Milano, ha suscitato un’ondata di emozioni e indignazione nella comunità. Recentemente, Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57 anni, è stato arrestato e ha rilasciato dichiarazioni che lo collegano a questo terribile delitto. Durante un interrogatorio di convalida, l’uomo ha ammesso di essere la persona ripresa dalle telecamere di sicurezza della metropolitana durante un tentativo di rapina ai danni di una giovane connazionale.

La confessione del presunto colpevole

Valdez Velazco ha dichiarato di trovarsi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti al momento dell’aggressione avvenuta il 28 dicembre alla stazione Cimiano. Questo episodio, che ha preceduto di poche ore il ritrovamento del corpo di Aurora, è ora al centro delle indagini. L’uomo ha scelto di non rispondere alle domande del giudice, ma ha fornito una confessione spontanea che potrebbe rivelarsi cruciale per il corso dell’inchiesta.

Dettagli sull’omicidio di Aurora

Secondo le informazioni raccolte, la giovane Aurora è stata vista per l’ultima volta entrare in un cortile con Valdez Velazco, il quale è stato visto uscire da solo poco dopo. L’autopsia ha indicato che la causa della morte è stata molto probabilmente lo strangolamento, ma non sono stati confermati segni di violenza sessuale. Questo ha portato gli inquirenti a sospettare un tentativo di abuso.

Il contesto della scomparsa di Aurora

Aurora Livoli, originaria di Fondi, è stata segnalata come scomparsa il 26 novembre. La sua famiglia ha sporto denuncia per la sua assenza il 10 dicembre. La notizia della sua morte, avvenuta il 29 dicembre, ha colpito profondamente i suoi cari. Attualmente, le autorità sono impegnate a ricostruire i dettagli che hanno condotto a questa tragica conclusione, mentre la comunità si unisce per sostenere la famiglia di Aurora, in attesa di giustizia.

Le prossime fasi dell’inchiesta

Valdez Velazco, attualmente detenuto presso il carcere di San Vittore, ha richiesto un nuovo interrogatorio dal pubblico ministero Antonio Pansa per chiarire la propria posizione riguardo all’omicidio. Il confronto tra le immagini delle telecamere della metropolitana e quelle registrate in via Parea rappresenta un passo fondamentale per gli investigatori. Questo incrocio di prove potrebbe rivelare ulteriori dettagli sulla dinamica degli eventi che hanno portato alla morte di Aurora.

In attesa dell’interrogatorio fissato per l’8 gennaio, gli inquirenti proseguono nel lavoro di raccolta di tutte le informazioni necessarie a delineare un quadro chiaro della situazione. La vicenda di Aurora Livoli ha assunto un’importanza mediatica considerevole, suscitando l’interesse dell’opinione pubblica e la richiesta di una risposta rapida e giusta per una giovane vita tragicamente spezzata.