Emma Bonino in terapia intensiva: aggiornamenti sulla sua salute

Emma Bonino, nota figura della politica italiana e simbolo delle lotte per i diritti civili, è stata recentemente ricoverata in terapia intensiva presso l’ospedale Santo Spirito di Roma. L’arrivo in pronto soccorso è avvenuto in codice rosso a causa di un malore. Fonti vicine a +Europa, il partito di cui è presidente, hanno confermato che la 77enne è attualmente vigile, sebbene le sue condizioni siano serie.

Una carriera di battaglie e conquiste

Emma Bonino ha dedicato la sua vita alla difesa dei diritti umani e civili. Iscritta al Partito Radicale dal 1975, ha combattuto per la liberalizzazione dell’aborto, la legalizzazione delle droghe leggere e la lotta contro il nucleare. Le sue iniziative, che hanno incluso referendum e disobbedienza civile, l’hanno portata a guadagnarsi un rispetto trasversale anche da parte di forze politiche diverse dalle sue.

Un percorso politico ricco di successi

Nel corso della sua lunga carriera, Bonino ha ricoperto diversi incarichi, tra cui quello di deputato e ministro degli Esteri. È stata eletta al Parlamento europeo in più occasioni e ha diretto il Partito Radicale Transnazionale. Nel 2006, dopo la vittoria del centrosinistra, è diventata ministro per il Commercio Internazionale e le Politiche Europee nel governo Prodi. La sua carriera è costellata di successi e riconoscimenti, tanto a livello nazionale quanto internazionale.

Le sfide della salute

Negli ultimi anni, la salute di Emma Bonino ha subito diverse battute d’arresto. Nel 2015, ha annunciato di aver ricevuto una diagnosi di tumore ai polmoni, intraprendendo un lungo percorso di chemioterapia. Nonostante le difficoltà, ha continuato a impegnarsi in politica, dichiarando che non avrebbe mai abbandonato il suo attivismo, con grande gioia, ha comunicato di aver sconfitto il tumore e di trovarsi in remissione.

Il recente ricovero

Il 30 novembre, Emma Bonino è stata ricoverata in terapia intensiva per insufficienza respiratoria. Le notizie riportano che la sua situazione è sotto controllo, ma resta delicata. Questo ricovero non è il primo per la storica leader radicale; in precedenza, aveva già affrontato un ricovero per problemi respiratori, dimessa dopo pochi giorni. Il suo impegno politico, però, non sembra vacillare, e continua a essere un punto di riferimento nella lotta per i diritti.

Un impegno costante per i diritti umani

Emma Bonino non si è limitata all’attività politica nazionale. Ha anche combattuto per i diritti a livello internazionale, sostenendo campagne contro la pena di morte, la fame nel mondo, e per la tutela dei diritti delle donne, in particolare in contesti vulnerabili come quelli africani. La sua dedizione è stata riconosciuta anche da figure religiose, come la visita privata ricevuta da Papa Francesco nel novembre.

Il legame con Marco Pannella

La vita di Emma Bonino è indissolubilmente legata a quella di Marco Pannella, con cui ha condiviso decenni di battaglie radicali. Insieme, hanno rappresentato una forza trainante nel panorama politico italiano, spingendo per riforme e cambiamenti significativi nel rispetto delle libertà individuali e dei diritti civili.

In conclusione, la salute di Emma Bonino è attualmente sotto osservazione, ma la sua lunga carriera e il suo impegno instancabile continuano a ispirare. La politica italiana perde una delle sue figure più iconiche, ma il suo messaggio di libertà e giustizia rimane vivo.