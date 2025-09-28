Emma Marrone sta attraversando un periodo di profondo dolore personale a causa di un lutto familiare. La cantante, nota per la sua forza e determinazione, ha scelto di condividere con i fan un momento così intimo, mostrando quanto i legami familiari siano fondamentali nella sua vita e quanto influenzino la sua musica e le sue emozioni.

Emma e un legame familiare che continua a vivere

Il nuovo lutto arriva a poco più di tre anni dalla scomparsa del padre, con cui Emma aveva un rapporto profondamente intimo. Rosario, anch’egli musicista, era stato una guida costante nella vita della cantante, sostenendo ogni sua scelta artistica e condividendo con lei un affetto quotidiano sincero. Lo scorso settembre, in occasione del terzo anniversario dalla morte del padre, Emma lo aveva ricordato con un messaggio intenso sui social, accompagnato da un quadro con la scritta “Rosario” e dal suo brano “Lacrime” del 2023, simbolo della sua elaborazione del lutto.

Emma colpita da un grave lutto, la commozione sui social: “Salutami papà”

La cantante salentina ha condiviso la notizia con i fan attraverso un post su Instagram, pubblicando una foto in bianco e nero del nonno accompagnata dalla frase “Ciao nonno Leandro. Salutami Papà”, un pensiero che ha voluto rivolgere anche al padre Rosario, scomparso nel settembre 2022 dopo una lunga battaglia contro la leucemia.

Leandro, che si è spento all’età di 92 anni, rappresentava per Emma un punto di riferimento discreto e affettuoso. Oggi, con la perdita del nonno, la cantante si trova a confrontarsi con un dolore che si intreccia con i ricordi del padre, mantenendo vivi i legami familiari attraverso la memoria, la musica e i gesti quotidiani.