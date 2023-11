Emma Marrone bacia un ragazzo durante il suo concerto: di chi si tratta

Emma Marrone ha attirato l’attenzione dei fan della rete a causa di un video realizzato durante un suo concerto e in cui la si vede baciare un misterioso ragazzo.

Emma Marrone: il bacio a un ragazzo misterioso

Emma Marrone ha ripreso a svolgere i suoi concerti in mezzo ai fan e, durante uno dei suoi ultimi live milanesi, la cantante ha baciato un misterioso ragazzo presente tra il suo pubblico. Il video ha presto fatto il giro dei social e, in tanti, si sono chiesti quale fosse l’identità del misterioso ragazzo. Al momento sulla questione non sono emerse conferme e i fan dei social sono curiosi di saperne di più, ma sembra che l’uomo in questione possa essere semplicemente un fan della cantante.

Già nei giorni scorsi Emma avrebbe baciato uno dei fan presenti durante il suo concerto e, per questo l’episodio, ha destato particolare scalpore sui social. Al momento Emma non ha rotto il silenzio in merito alla questione, e i suoi fan sono curiosi di saperne di più.

Nell’ultimo anno la cantante si è trovata a dover convivere con il lutto dovuto alla scomparsa di suo padre Rosario, venuto a mancare dopo aver combattuto contro una grave forma di leucemia.