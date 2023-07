Emma Marrone ha commentato l’ennesima polemica sul suo conto, ovvero quella relativa all’esibizione al festival Porto Rubino. L’artista ha allontanato gli uomini della sicurezza per cantare liberamente in mezzo al pubblico.

Emma Marrone contro l’ennesima polemica

Qualche giorno fa, Emma Marrone si è esibita in concerto alla quinta edizione di Porto Rubino, il festival del mare e della musica che si svolge presso l’ex tonnara di Campomarino di Maruggio, in provincia di Taranto. L’artista ha deciso di allontanare gli uomini della sicurezza per scendere a cantare tra il pubblico. Il video ha fatto il giro del web ed è partita l’ennesima polemica.

Lo sfogo di Emma Marrone

Emma è stata accusata di essere stata sgarbata con gli uomini della sicurezza. La Marrone, cn una serie di Instagram Stories, ha replicato:

“Vorrei sprecare un minuto della mia vita per spegnere sul nascere l’ennesima polemichetta del giorno. Partiamo dal presupposto che dal momento zero in cui sono arrivata a Porto Rubino le prime persone con cui ho fatto le foto sono stati proprio i ragazzi della sicurezza, ho fatto le foto con loro e con tutte e persone che loro mi hanno portato nel backstage, i loro amici, i loro figli, i loro nipotini. Tutto questo con grande piacere. Quindi allo steso tempo più e più volte ho chiesto ai signorini della sicurezza di non scortarmi quando ero in mezzo alle persone perché non ce n’era bisogno e perché mi faceva piacere fare le foto con le persone. Comunque era una situazione tranquilla. “.

Emma Marrone: la frecciatina agli accusatori

Emma ha concluso lanciando una frecciatina ai promotori dell’ennesima polemica sul suo conto: