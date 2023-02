Emorroidi: cosa evitare di mangiare e rimedi per il dolore

Alcuni disturbi e sintomi possono essere difficili da tollerare e causare anche problematiche nell’ambito sociale. Una condizione come le emorroidi causa molto dolore, ma sono necessari alcuni accorgimenti e regole per evitare di avere troppo dolore e riuscire così a stare molto meglio. Scopriamo insieme i rimedi migliori.

Emorroidi: cosa evitare

Quando si soffre di un problema e disturbo quali possono essere le emorroidi, bisogna anche pensare che ci sono degli accorgimenti da prendere in considerazione in modo da non soffrire troppo. Per alleviare il disturbo e stare meglio, ci sono delle cose che sarebbe meglio evitare in quanto non fanno bene.

Per esempio, in questo caso, l’alimentazione gioca un ruolo molto importante dal momento che bisogna prestare attenzione a ciò che si consuma. Ci sono alcuni alimenti che sarebbe meglio non consumare perché rischiano di peggiorare una situazione già di per sé molto delicata che rischierebbe di causa ulteriore infiammazione.

Ci sono alcuni alimenti e cibi che è bene evitare di consumare sia per stare meglio, quindi durante il trattamento, ma anche per prevenire la formazione delle emorroidi. Per esempio, non bisognerebbe consumare alcolici o sostanze contenenti caffeina e teina come tè e caffè, considerate super eccitanti e irritanti, oltre al divieto di alimenti piccanti o speziati, compreso anche insaccati e pepe.

Considerando che una delle cause delle emorroidi è dovuta alla sedentarietà, sarebbe bene evitare di stare troppo seduti. Nel caso si svolgesse un lavoro che porti a stare seduto per molto tempo, è bene alzarsi ogni tanto anche per sgranchirsi e far riposare così le gambe. Si consiglia anche di evitare alcuni sport intensi come il ciclismo che vanno a spingere proprio nella zona pelvica.

Emorroidi: rimedi dolore

Possono dare origine a una sensazione di fastidio e di dolore, soprattutto quando si cammina e soprattutto nel momento in cui si sta seduti. Per questa ragione, bisogna cercare di alleviare il dolore delle emorroidi optando per rimedi e soluzioni che siano naturali ed efficaci. Per non far peggiorare l’infiammazione, bisogna consumare cibi che siano adatti come i kiwi, ricchi di vitamina C.

Cambiare stile di vita e alimentazione inserendo alimenti che siano ricchi di fibre aiuta a evitare l’infiammazione e quindi a provare meno dolore e fastidio. Ci sono alcuni rimedi che possono alleviare il dolore, come i bagni di acqua fredda e tiepida che possono dare sollievo e che si consiglia di fare più volte al giorno.

Il ghiaccio è considerato un altro metodo antidolorifico: basta infatti avvolgere il ghiaccio in un tessuto per poi applicarlo sulla parte dolorante per almeno un quarto d’ora in modo da lenire la zona interessata. Ci possono anche essere creme e gel, come Proctolen, considerato il migliore in questo campo per trattare le emorroidi.

Si può anche optare per rimedi e soluzioni a base naturale come l’aloe vera dal forte potere antinfiammatorio, compreso anche la centella e l’olio di iperico, due ingredienti ed elementi da applicare come trattamento locale. Basta fare un impacco a base di olio di iperico da tenere tutta la notte nella zona dolorante con della garza.

Emorroidi: miglior rimedio naturale

Oltre ai rimedi naturali menzionati, il migliore per contrastare il disturbo delle emorroidi e dare un po’ di sollievo alla zona interessata è sicuramente Proctolen, considerato il migliore anche per il rapporto qualità prezzo. Un rimedio in vendita in gel nella confezione da 30 ml che è consigliato dai massimi esperti che l’hanno ideato dopo 5 anni di intenso lavoro.

Un gel per le emorroidi noto per essere il più efficace in questo settore dal momento che ha una azione e proprietà sia lenitive, quindi utile ad alleviare il dolore e protettivo, ovvero tratta e protegge la zona interessata. Possono usarlo tutti proprio perché privo di effetti collaterali e controindicazioni.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Proctolen è un gel che permette di tornare ad avere una vita normale, come spiegano anche i consumatori del prodotto. Si basa infatti su elementi naturali come l’estratto di centella che tonifica i tessuti, l’acqua di Amamelide e l’iperico che aiuta a proteggere la zona anale e, quindi, le emorroidi. Questi ingredienti lavorano in sinergia per garantire la massima protezione possibile.

Si usa in modo semplice proprio grazie al dosatore da applicare sulla pelle pulita e asciutta per poi massaggiare fino a completo assorbimento.

Un prodotto come Proctolen, per la sua formula esclusiva e originale, non si ordina nei negozi o Internet, ma soltanto collegandosi qui alla pagina ufficiale dove si compila il modulo con i dati personali approfittando così della promozione di due confezioni al costo di 49,99€ invece di 99. Per il pagamento è possibile affidarsi a metodi come Paypal, carta di credito e contanti al corriere al momento della consegna del pacco.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.