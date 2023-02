Emorroidi: i cibi da evitare e rimedi naturali

Alcuni disturbi possono sicuramente convalidare e condizionare la vita sociale al punto da avere imbarazzo a parlarne anche con il partner. Un fastidio come le emorroidi può essere difficile da trattare, ma la giusta dieta e alimentazione adatta, insieme a un buon prodotto, sicuramente aiutano a prevenirne l’insorgenza.

Emorroidi

Sono un disturbo, una condizione molto frequente dal momento che si stima che circa il 10% della popolazione, tra uomini e donne, soffra di emorroidi. I soggetti over 50 e coloro che vivono nelle aree maggiormente industrializzate del paese sembra siano i più colpiti e sofferenti di questo problema che mina anche l’aspetto sociale dal momento che si fa fatica a parlarne.

Un disturbo alquanto fastidioso, ma sicuramente facile da trattare e prevenire anche grazie a rimedi naturali come Proctolen che aiuta in tal senso. Alcuni soggetti possono provare molto dolore dovendo arrivare anche a limitare le proprie attività e passatempi, oltre che sport dal momento che si va a sollecitare alcuni movimenti.

Non bisogna assolutamente trascurare questo fastidio o aspetto dal momento che si rischia di andare incontro a irritabilità considerando che il dolore è uno dei sintomi maggiormente preoccupanti. Sono dei piccoli cuscinetti costituiti da vasi sanguigni che, in caso di sforzi eccessivi e ripetuti, possono sicuramente ingrossarsi e causare molto dolore.

Possono esserci sia emorroidi interne che si posizionano nella zona a livello dell’ano e non sono visibili, mentre quelle esterne risultano visibili dall’esterno poiché si trovano nel tessuto sottocutaneo. Hanno un colore rossastro che può variare verso il blu e sono molto morbide al tatto. Dipendono da vari fattori, come la sedentarietà e gli sforzi eccessivi o stare spesso seduti.

Emorroidi: cibi da evitare

Una delle tante cause dell’insorgenza delle emorroidi è data anche da una alimentazione errata, povera di fibre. Per questa ragione, la prevenzione, come sempre, è l’arma migliore, quindi uno stile di vita sano, insieme anche a dei cibi e alimenti che sarebbe meglio evitare di consumare, può sicuramente risolvere il problema e fastidio.

Come al solito, una dieta e alimentazione sana è considerata il primo passo per contrastare questo disturbo che risulta essere molto comune. Per prevenire l’insorgenza del fastidio ed evitare eventuali cadute, è bene capire quali sono i cibi da non portare in tavola. Gli alimenti irritanti e che assorbono acqua sono considerati dei nemici delle pareti rettali e, quindi, della formazione di questi cuscinetti.

Chi ha problemi del genere dovrebbe evitare il consumo di alimenti come il piccante e il peperoncino e si consiglia, se proprio non si riesce a farne a meno, di assumerlo con moderazione. No al caffè e agli alcolici considerati irritanti per la mucosa anale dal momento che possono portare ad attacchi di diarrea, che è una delle cause scatenanti.

Sono poi da evitare alimenti come il cacao, il pepe, ma anche la senape e le salse, in generale, troppo speziate e che sono controproducenti. No ai cibi che contengono il pomodoro come i sughi o anche il ketchup, così come l’aceto, il tartufo e anche i ravanelli compreso alimenti ricchi di fritti e grassi, oltre che il sale. Infine, sono da evitare le patate, il riso e anche la frutta secca.

Emorroidi: miglior rimedio

Oltre a una buona alimentazione, è bene anche aggiungere allo stile di vita e ad alcuni cambiamenti, anche altri rimedi per combattere il problema delle emorroidi. Sono diverse le soluzioni disponibili in commercio, ma la migliore, secondo gli esperti e i consumatori, è sicuramente un rimedio naturale come Proctolen che tratta il disturbo in maniera non invasiva, naturale ed immediata

Sin dall’inizio, si notano i benefici dall’uso del prodotto, una formula in gel dalle proprietà lenitive e che aiuta a prevenire l’insorgenza di questo fastidio dando sollievo. Una formula in vendita in dosatore che è stata raccomandata anche dagli esperti che l’hanno progettata e ideata in seguito a studio e lavoro della durata di cinque anni.

Un rimedio che funziona in maniera efficace e che è adatto a tutti, dal momento che non causa effetti collaterali o controindicazioni poiché si basa su elementi naturali come gli estratti di centella, l’acqua di amamelide e l’iperico che, lavorano in sinergia, per garantire la massima efficacia nel lungo periodo.

Un prodotto del genere risulta essere molto facile da applicare poiché, essendo un dosatore, si può dosare la quantità in maniera moderata, prendendone una noce e spalmandolo poi nella zona interessata per avere subito benefici e sollievo grazie alle proprietà che apporta. Gli stessi consumatori lo consigliano proprio perché fa bene ed efficace.

Proctolen è originale ed altamente esclusivo, quindi non in vendita nei negozi fisici o su amazon, ma soltanto cliccando qui qui sul sito ufficiale del prodotto dove il consumatore compila il modulo con i dati per usufruire della possibilità di due confezioni al costo di 49,99€ invece di 99 con pagamento accessibile alla consegna in contanti, Paypal o carta di credito.

