Emorroidi: cosa sono e come curarle velocemente

Stare spesso seduti tutto il giorno a causa anche di un lavoro sedentario non fa bene in quanto è una delle possibili cause delle emorroidi, un disturbo che colpisce e affligge sia uomini che donne. Una condizione dolorosa, ma che è possibile trattare e curare in maniera rapida con metodi naturali e qualche accorgimento al proprio stile di vita.

Emorroidi: cosa sono

Sono note per essere dei cuscinetti spugnosi o strutture vascolari formate da vasi sanguigni presenti nella zona anale. Possono soffrire di emorroidi sia uomini che donne, a prescindere dal tipo di lavoro, anche se stare seduti tutto il giorno può sicuramente comportare un peggioramento di questa condizione che rischia di essere alquanto dolorosa.

Sono molto sensibili al tatto e si presentano di colore rosso violaceo. A seconda della posizione possono essere sia interne che esterne. Nel primo caso si chiamano interne proprio perché rimangono nella zona anale e sono invisibili, mentre nella seconda tipologia sono posizionate in un modo che possono fuoriuscire e si vedono a occhio nudo.

In caso di malattia emorroidaria, si possono distinguere diversi stadi: il primo stato può causare un breve sanguinamento e si avverte una sensazione di fastidio. Il secondo riguarda invece un prolasso delle emorroidi dall’esterno che avviene a seguito di determinati sforzi, come nel ciclismo e possono dare adito a sanguinamento o pus. Nel quarto caso, il prolasso è talmente grave da risolversi con l’intervento e nel terzo si procede in maniera manuale.

A causa di stili scorretti o di una conformazione nella parte finale dell’intestino, insieme a una alimentazione povera di fibre sicuramente possono insorgere le emorroidi, per cui una maggiore attenzione al proprio stile di vita compreso i cibi adatti sicuramente aiutano a trattare nel modo migliore il problema.

Emorroidi: come curarle

Per trattare il problema delle emorroidi che coinvolge quasi il 10% della popolazione tra uomini e donne, è bene capire come curarle e agire in modo che la situazione non si aggravi. L’alimentazione può aiutare molto in questo disturbo consumando cibi che siano adeguati e adatti evitando di portare in tavola altri che arrecano peggioramenti e infiammazioni.

Uno stile di vita possibilmente e preferibilmente non sedentario che include sport, escludendo quello da sella come il ciclismo che non è consigliato, insieme a una dieta sana e ricca di fibre, permette di stimolare e aumentare l’attività intestinale e aiutare ad assorbire i liquidi da parte dell’organismo.

Ci sono alcuni alimenti che sarebbe bene evitare, come le bevande alcoliche, ma anche il tè o la caffeina considerati irritanti, oltre a una serie di cibi che sono dannosi come gli insaccati, le spezie, il peperoncino. Non sono ammessi in tavola neanche i cibi fritti e i formaggi di stagione, così come la carne rossa che risulta dannosa.

L’igiene intima è alla base della prevenzione delle emorroidi per cui si consiglia anche un lavaggio della zona anale con acqua tiepida e prodotti come detergenti a base di pH acido che aiutano a limitare la crescita batterica. Infine, anche l’uso di un gel come Proctolen sicuramente dona i giusti benefici per ridurre il dolore.

Emorroidi: miglior rimedio

