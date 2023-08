Emy Buono torna alle origini: ha detto addio a OnlyFans per ritirarsi in convento: ecco perché.

Emy Buono ha deciso di abbandonare OnlyFans e ritirarsi in convento. La ragazza, di professione influencer e modella, ha confessato di essere caduta in depressione e aver avuto pensieri suicidi.

Emy Buono: addio a OnlyFans per il convento

Intervistata da Fanpage.it, Emy Buono ha raccontato di aver vissuto un periodo molto difficile. La 24enne ha deciso di abbandonare OnlyFans perché alcuni contenuti sono stati diffusi sul web e non si è sentita tutelata dalla piattaforma. E’ caduta in depressione e ha intenzione di ritirarsi in convento per ritrovare la giusta via. Ha dichiarato:

“Sono arrivata a scappare dal mio paese, sono caduta in depressione, sono stata chiusa per due mesi in casa, ho preso anti-depressivi e ho pensato anche al suicidio”.

Emy Buono contro OnlyFans

Emy ha raccontato:

“La piattaforma non è sicura, non mi ha tutelato perché i contenuti che ho pubblicato a pagamento sono diventati virali e sono finiti su tutti i cellulari. Pensa che alcuni di questi contenuti li hanno visti proprio tutti. Sono finiti addirittura alla famiglia del mio ragazzo e mi ha causato grossi problemi. Sono rimasta sconvolta“.

La Buono ha così deciso di abbandonare OnlyFans. Fin quando i video restavano sulla piattaforma era contenta, ma adesso che sono pubblici ha avuto modo di riflettere sulla sua vita. “Ho fatto questi video per guadagno e sono stata un’egoista, non ho pensato a nessuno, né ai miei familiari e né ai miei affetti“, ha ammesso.

La decisione di ritirarsi in convento

Dopo aver detto addio a OnlyFans, Emy ha deciso di entrare nella Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù di Sorrento. Ha dichiarato:

“Non voglio diventare una santa, questo è sicuro, però voglio allontanarmi da persone che mi giudicano. Incontro persone per strada, mi dicono cose scostumate anche se sono con mia madre. Voglio entrare in convento per trovare un po’ di pace e un po’ di benessere”.

La Buono, che è diventata popolare proprio grazie al programma Ti spedisco in convento, ha deciso di riprendere in mano la sua vita ripartendo dallo stesso luogo. Spera che la sua esperienza possa essere d’avvertimento alle ragazze che continuano ad usare OnlyFans: