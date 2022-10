Ennesima strage in Messico, 12 vittime in attacco armato in bar a Irapuato, nel quartiere Lupita che era stato già preso di mira da una gang di narcos

Ennesima strage in Messico, la seconda in meno di un mese nello stesso territorio, 12 persone sono rimaste vittime in attacco armato in bar a Irapuato. L’amministrazione comunale ha spiegato che ad essere sterminati sono stati 6 uomini e 6 donne.

Tutto è avvenuto nella serata di ieri, 15 ottobre, nel corso di un attacco armato all’interno di un locale nello stato di Guanajuato.

Ennesima strage in Messico, 12 vittime

Lo riferisce il governo municipale in un comunicato. E la nota delle autorità cittadina avrebbe confermato finora “la morte di sei uomini e sei donne”. In più ci sarebbero tre persone rimaste ferite, il tutto senza specificare l’identità degli aggressori o il movente.

Il dato è che quegli uomini armati non identificati hanno aperto il fuoco in quelle che è stata di fatto la seconda sparatoria di massa nello stato di Guanajuato in meno di uno mese.

Il precedente con il cartello della droga

Pochi giorni fa infatti una intera amministrazione comunale era stata sterminata da una gang pare assoldata da un cartello della droga per fare un repulisti atroce contro chi si opponeva a suoi traffici.

Il municipio ha segnalato in un comunicato che le forze di sicurezza e di polizia stanno cercando di rintracciare gli aggressori dietro l’attacco avvenuto nel quartiere Lupita.