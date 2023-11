Enock Barwuah e Giorgia Migliorati hanno da poco annunciato di essere in attesa del loro primo figlio, e lei ha svelato qualche retroscena sulla gravidanza.

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati: il primo figlio

Attraverso un tenero post via social, Enock Barwuah e Giorgia Migliorati hanno annunciato di essere in attesa di un bebè. I due sono convolati a nozze lo scorso giugno, e oggi la moglie di Barwuah è al quarto mese di gravidanza. I due non sarebbero ancora a conoscenza del sesso del bebè, ma Giorgia ha confessato: “I risultati li sanno solo mia madre e mia sorella che sono andati a ritirarli, perché abbiamo fatto l’Harmony test per sapere se andasse tutto bene e conoscere in anticipo il sesso. Lo sanno loro. Noi lo scopriremo sabato pomeriggio e ovviamente voi sarete con noi. Sono un po’ in ansia.”

Nei primi mesi di gravidanza, Giorgia avrebbe avuto alcuni degli effetti collaterali tipici della gravidanza, e a tal proposito ha ammesso: “Non sono stata bene: ho avuto nausea, vomito. È stato un pò pesantino, ma è normale, così dicono”. Il bebè dovrebbe nascere tra maggio e giugno, e Giorgia spera tanto che sia del segno zodiacale toro.

“Sarà Toro, con cui vado d’accordo. Sono molto felice e spero non ritardi troppo perché io con i Gemelli, soprattutto se è femmina, faccio fatica ad andare d’accordo”, ha ammesso.