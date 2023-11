Enock Barwuah presto papà: il tenero annuncio via social

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati hanno annunciato con un tenero post via social di essere in attesa del loro primo figlio.

Enock Barwuah presto papà

Dopo le loro sontuose nozze, Enock Barwuah e Giorgia Migliorati sono pronti ad allargare la famiglia: la coppia ha annunciato via social di essere in attesa di un bebè. I due hanno postato sui social una foto di un’ecografia tra le loro mani e hanno scritto. “Quest’anno è stato un anno pieno di emozioni… Nei primi giorni di settembre abbiamo ricevuto la notizia più bella della nostra vita. E’ stata un’esplosione di gioia. Presto saremo in TRE e non vediamo l’ora”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enock Barwuah 🇮🇹🇬🇭♥️🦍 (@enock17)

I due sono convolati a nozze lo scorso giugno e si frequentano da ben 4 anni. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni alla coppia per l’arrivo del primo figlio, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più e sembra che Enock e sua moglie intendano continuare a mantenere il massimo riserbo in merito alla questione. Non è dato sapere quando dovrebbe nascere il bebè e se sarà un maschio o una femmina e in tanti, sui social, sono curiosi di saperne di più in merito alla questione.