Era un "cieco assoluto", solo che guidava l'auto ed aveva chiesto il rinnovo della patente

Come non vedente avente diritto alla pensione era un "cieco assoluto", solo che guidava l'auto ed aveva perfino chiesto il rinnovo della patente

Per le autorità sanitarie di Padova lui era un “cieco assoluto”, solo che guidava l’auto benissimo ed aveva chiesto il rinnovo della patente.

Un falso invalido è stato smascherato dalla Guardia di Finanza che lo ha multato per 200mila euro. Insomma, lui guidava l’auto con regolarità ma risultava completamente non vedente. Da quanto si apprende la Guardia di Finanza di Padova, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha messo in atto un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal Gip, ai danni di un uomo di mezza età residente in provincia di Padova.

“Cieco assoluto”, solo che guidava l’auto

La nota delle Fiamme Gialle spiega poi che “il sequestro è stato di 200mila euro, corrispondente alle somme indebitamente percepite a titolo di pensione di invalidità civile per cecità assoluta e di reversibilità per inabilità”. Ma come hanno operato gli inquirenti? Le Fiamme Gialle di Piove di Sacco, hanno notato che “il soggetto segnalato, nonostante fosse stato riconosciuto cieco assoluto dalla Commissione Provinciale Sanitaria di Padova, avesse richiesto e ottenuto il rinnovo della patente di guida”.

Aveva anche chiesto il rinnovo della patente

A quel punto sono scattate le attività d’indagine della Compagnia di Piove di Sacco, realizzate attraverso “analisi documentale, idonei servizi di appostamento e pedinamento, acquisizione di dichiarazioni di persone informate sui fatti”. E quelle indagini hanno permesso di raccogliere elementi ritenuti utili a supportare “l’ipotesi dell’incompatibilità delle azioni quotidianamente svolte dall’uomo con la patologia certificata”. Insomma, l’indagato è stato colto alla guida dell’autovettura intestata al proprio figlio, a seguito di un posto di controllo su strada, e che lo stesso era solito deambulare nei pressi e all’interno dell’ospedale senza alcun tipo di ausilio”.