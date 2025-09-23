Ermal Meta a Io canto Family: dalla musica al ruolo di padre-coach

Ermal Meta a Io canto Family: da padre a coach

Ermal Meta, promosso coach a Io canto Family, ha conquistato il pubblico per la sua forte empatia, evidente fin dalle prime registrazioni del programma. Accanto a Giusy Ferreri, Sal Da Vinci e Serena Brancale, gli altri mentori definiti «fuoriclasse della musica italiana» da Michelle Hunziker, il cantante ha mostrato con grande naturalezza la propria sensibilità.

La sua capacità di mostrarsi vulnerabile non è tuttavia inedita: dall’infanzia difficile mai celata, all’amore profondo per le sue tre figlie, il cantante ha sempre condiviso con grande franchezza i propri sentimenti.

L’autenticità oltre la musica

La musica, filo rosso nella vita di Ermal Meta, è un potente veicolo per condividere le proprie fragilità. Tuttavia, il cantante mantiene la stessa autenticità anche al di fuori dei suoi brani: il racconto del padre violento, la fuga dall’Albania, e successivamente la gioia legata alla sua famiglia, dalla nascita della piccola Fortuna, all’adozione di due ragazze albanesi. Non stupisce, dunque, la commozione mostrata davanti ai concorrenti del programma.

Un debutto coinvolgente

A Io canto Family, Ermal Meta diventa coach, entrando in contatto non solo con giovani talenti, ma anche con le storie delle rispettive famiglie. La musica non è più solo un mezzo per esprimere le proprie fragilità: è uno strumento capace di creare legami autentici, di far sentire compresi e apprezzati i concorrenti, e di trasformare ogni esibizione in un’occasione di condivisione profonda.

Grazie alla sua empatia, Ermal Meta dimostra quanto la forza di un artista non risieda soltanto nella voce, ma nella capacità di ispirare gli altri, guidandoli nel loro personale cammino.