Il satellite Aeolus è pronto a tornare sulla Terra: i team di esperti dell’Esa stanno monitorando il viaggio del veicolo spaziale e ne stanno guidando l’impatto controllato nell’Oceano Atlantico, atteso per il prossimo 28 luglio.

Esa, il satellite Aeolus torna sulla Terra: l’impatto controllato

Il carburante del satellite Aeolus è ormai finito e la sua avventura nello spazio è agli sgoccioli. Il “cacciatore di venti” sta per cadere nell’Oceano Atlantico dove la sua missione avrà fine. Il rientro è previsto per il prossimo venerdì 28 luglio. il satellite, guidato dagli esperti del Centro europeo per le operazioni spaziali (Esoc) dell’Esa a Darmstadt, in Germania, torna sulla Terra dopo aver lasciato il pianeta il 22 agosto 2018.

Aeolus è stato progettato e costruito prema che entrasse in vigore la normativa sullo smaltimento a fine vita dei satelliti, introdotta per contenere i detriti spaziali che si stanno accumulando intorno alla Terra. Nonostante la navicella fosse programmata per tornare sul Pianeta autonomamente, l’Esa “insieme a partner industriali ha progettato una serie di manovre complesse e mai eseguite prima per controllare, per quanto possibile, la caduta di Aeolus”.

Il rientro è atteso per il 28 luglio

Il tentativo di rientro assistito, secondo quanto riferito dall’agenzia, si baserà su quattro fasi principali. L’obiettivo finale dell’Esa consiste nel fare in modo che il satellite bruci mentre rientra nell’atmosfera della Terra. Gli esperti, però, devono continuare a mantenere il veicolo spaziale funzionante tanto a lungo da controllarlo nel suo percorso e inviargli comandi.

Nel momento in cui verranno inviati gli ultimi comandi, l’Esa ha spiegato che Aeolus verrà “passivato”. In pratica, l’energia del veicolo verrà rimossa causandone lo spegnimento.