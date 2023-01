Esce dal bar per spostare l'auto in divieto ma è ubriaco e viene denunciato ...

Appena dal bancone vede la pattuglia esce a precipizio dal bar per spostare l'auto in divieto ma barcolla e farfuglia: al controllo risulta ubriaco

In Lombardia un uomo esce dal bar per spostare l’auto in divieto ma è ubriaco e viene denunciato in manovra.

Un uomo scorge la polizia e corre a mettersi in regola ma viene beccato mentre ne sta violando un’altra. In sostanza l’uomo era al bancone a bere e quando ha visto arrivare gli agenti della polizia locale si è dato uno scossone: la sua auto era parcheggiata in divieto di sosta.

Esce dal bar per spostare l’auto ma è ubriaco

Tuttavia gli agenti gli si avvicinati all’uomo ed hanno notato che “aveva bevuto troppo”.

Sottoposto all’alcoltest quel 52enne di Agrate Brianza è risultato ebbro. Monza Today spiega che “l’esito delle prove (ripetute ad intervallo non inferiore di 5minuti, come previsto dalla legge) dava come risultato 1,66 g/l e 1,58 g/l, quando la soglia prevista è di 0,5 g/l”.

La verifica della polizia municipale di Brugherio

Insomma, l’uomo era ubriaco e per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, gli è stata sequestrata l’auto e gli è stata sospesa la patente.

Durante i controlli i poliziotti locali di Brugherio hanno scoperto che il 52enne già un mese fa e sempre nel corso di controllo, era stato d”enunciato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni delle generalità”.