Esce per portare a spasso il cane, cade e viene trafitto da un palo: uomo di 38 anni ferito

Esce di casa con il cane ma inciampa e finisce trafitto da una recinzione: uomo di 38 anni ferito gravemente alla trachea e ricoverato d'urgenza.

Tragedia sfiorata a Travo, in provincia di Piacenza, intorno alla mezzanotte di mercoledì 24 agosto.

Un uomo di 38 anni è stato trafitto da un paletto di una recinzione.

Il giovane era uscito di casa per portare il cane a fare la consueta passeggiata intorno all’isolato e ha attraversato un terreno poco lontano dalla sua proprietà. Per cause ancora da accertare, il 38enne sarebbe caduto accidentalmente sulla recinzione, per poi finire trafitto da uno dei paletti. Stando alle informazioni diffuse sul caso, la vittima avrebbe riportato una gravissima lesione alla trachea.

Le condizioni dell’uomo di 38 anni e le indagini

I sanitari sono giunti immediatamente sul posto con l’ambulanza, ma lo hanno trovato in condizioni disperate. È stato subito trasportato in ospedale e ricoverato d’urgenza presso il Guglielmo da Saliceto di Piacenza. Una volta stabilizzato, è stato trasferito all’ospedale Maggiore di Parma, ma le sue condizioni di salute restano purtroppo preoccupanti.

A indagare sulla dinamica dei fatti saranno i Carabinieri di Rivergaro,che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e hanno ascoltato le testimonianze di alcuni residenti della zona.

Non è ancora chiaro chi abbia lanciato l’allarme: secondo le prime ricostruzioni, a chiamare i soccorritori sarebbero stati alcuni cittadini che hanno sentito il cane abbaiare disperatamente.