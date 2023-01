Un operaio perde la mano dopo aver toccado involontariamente un petardo.

L’ordigno artificiale gli è espoloso sull’arto ed era tra i riufiti. Si tratta di una vicenda che ha dell’assurdo ma non è la prima volta che accade.

Esplode un petardo artigianale mentre raccoglieva i rifiuti: operaio perde la mano

Come si apprende da L’Unione Sarda, la vittima dell’incidente è un operaio che stava lavorando presso un giardino in zona spiaggia delle Saline. Il ferito ha 62 anni ed era intento a pulire un giardino dai rifiuti per conto della ditta in cui lavora.

Improssivamente tra l’immondizia raccolta qualcosa è esploso e si trattava proprio di un petardo artigianale. La vittima è stata portata subito in ospedale grazie all’intervento di un’ambulanza del 118 ma non c’è stato niente da fare dato che ha perso l’arto. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri che non hanno potuto interrogare il 62enne dato che è ancora sotto choc.

Il fenomo dei petardi inesplosi

Questi episodi avvengono principalmente la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio.

Per salutare l’anno passato ed accogliere quello nuovo molte persone sparano petardi, spesso anche illegali, che differiscono dalle batterie di fuochi d’artificio pirotecnici. In molti casi ad essere feriti sono coloro che sparano, ma è capitato più di una volta che a fare le spese per i gesti incoscienti di alcuni sono gli ignari passanti che magari inciampano sul petardo o provano a buttarlo via convinti che sia già esploso.

Nel caso dell’operaio 62enne non è ancora chiaro da quanto tempo fosse lì quell’ordigno.