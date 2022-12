Esplosione di un gasdotto in Russia: 3 morti e 1 ferito

Il terribile scoppio si è verificato vicino al villaggio di Yambakhtino: esplosione di un gasdotto in Russia: 3 morti e 1 ferito fra gli operai

Tremenda esplosione di un gasdotto in Russia: 3 morti e 1 ferito dopo il boato e l’incendio divampato in un tratto di quello di Urengoy-Pomary-Uzhhorod della Siberia.

Si tratta del gasdotto che dalla zona nordoccidentale della regione russa attraversa l’Ucraina e l’Europa fino all’Italia, al Tarvisio. Lo scoppio si è verificato vicino al villaggio di Yambakhtino e fonti ufficiali hanno immediatamente smentito qualsiasi voce di un attentato.

Esplosione di un gasdotto in Russia

L’esplosione sarebbe il frutto di una fuga di gas mentre erano in corso dei lavori di manutenzione. E purtroppo stando alle dichiarazioni del capo dell’insediamento rurale a Ria Novosti ci sono vittime: tre persone sono morte nell’esplosione e una è rimasta ferita.

Dal canto suo il Ministero delle Emergenze della regione di Chuvashia ha dichiarato che il gasdotto è esploso “durante i lavori di manutenzione programmati vicino al villaggio di Kalinino”. L’incendio è stato domato dopo sei ore e l’ex vice capo del Ministero delle situazioni di emergenza ha dichiarato che le riparazioni della potrebbere richiedere circa tre giorni.

La nota ufficiale del ministero sull’incidente

Il Ministero ha diramato una nota: “È stato accertato che l’esplosione si è verificata durante i lavori di riparazione programmati sulla sezione del principale gasdotto sotterraneo Urengoy-Pomary-Uzhgorod con un diametro di 1420 mm“.

Il gasdotto risale agli anni Ottanta. Entra in Ucraina attraverso il punto di misurazione di Sudzha e da quando i rubinetti del Nord Stream sono stati chiusi ad agosto è la principale via di approvvigionamento per ovest.