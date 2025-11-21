Esplosione in Fabbrica di Adesivi in Pakistan: 16 Morti e Molti Feriti

Un'esplosione devastante in una fabbrica di adesivi a Faisalabad ha tragicamente causato la morte di 16 persone e ha lasciato numerosi feriti. Attualmente, è in corso un'inchiesta approfondita per determinare le cause dell'incidente e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Un grave incidente si è verificato in Pakistan, precisamente nella città di Faisalabad, dove un’esplosione in una fabbrica di adesivi ha causato una strage. Le prime notizie parlano di almeno 16 vittime e di sette persone ferite, una situazione drammatica che ha colpito non solo i lavoratori dell’impianto ma anche i residenti delle abitazioni circostanti.

L’esplosione è avvenuta intorno alle 5 del mattino, ora locale, nel quartiere Malikpur, situato a ovest di Lahore nella provincia del Punjab. Secondo le informazioni fornite dalle autorità locali, la causa dell’incidente sarebbe da attribuire a una fuga di gas all’interno del magazzino chimico della fabbrica. Queste informazioni sono state confermate dal commissario di Faisalabad, Raja Jahangir Anwar.

Le conseguenze dell’esplosione

Il boato ha provocato il crollo del tetto della fabbrica, distruggendo anche alcune abitazioni vicine e dando origine a incendi in almeno tre di esse. Le immagini diffuse dai media locali mostrano fiamme alte e squadre di soccorso che tentano di raggiungere le persone intrappolate all’interno degli edifici in fiamme. Questa situazione ha portato a una corsa contro il tempo per salvare vite umane.

Identificazione delle vittime

La maggior parte delle vittime erano residenti delle case adiacenti alla fabbrica, tra cui si contano anche sei bambini. I soccorritori, impegnati in operazioni di ricerca e salvataggio, hanno scavato tra le macerie per recuperare i corpi e i feriti. Le sette persone rimaste ferite sono state portate d’urgenza in un ospedale vicino per ricevere le cure necessarie.

Indagini e responsabilità

Subito dopo l’incidente, le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause e le responsabilità dell’esplosione. Il gestore della fabbrica è stato arrestato, mentre è attualmente in corso la ricerca del proprietario, che è riuscito a fuggire poco dopo l’esplosione. Questo solleva interrogativi sulla sicurezza delle strutture industriali nel paese e sull’adeguatezza delle misure di emergenza.

Incidenti simili in Pakistan

Le esplosioni in fabbriche non sono un evento raro in Pakistan. Solo nell’anno precedente, un’esplosione in un’industria tessile a Faisalabad aveva causato la morte di una dozzina di persone. Anche la scorsa settimana, un altro incidente in una fabbrica di fuochi d’artificio a Karachi ha portato alla morte di quattro persone e a 11 feriti. Questi eventi pongono l’accento sulle problematiche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla necessità di normative più rigorose.

La tragica esplosione della fabbrica di adesivi a Faisalabad ha messo in luce non solo la vulnerabilità delle strutture industriali ma anche la necessità di un intervento decisivo da parte delle autorità per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini. La comunità colpita si trova ora a dover affrontare un lutto profondo e la speranza che simili incidenti non si ripetano in futuro.