Momenti di grande paura questa mattina nella nella zona industriale di San Lorenzo Nuovo, nelle vicinanze di Viterbo, dove si è verificata una pericolosa esplosione che ha coinvolto il centro accoglienza migranti. Il luogo ospitava qualche decina di migranti (tra cui anche diversi minori): secondo le prime ricostruzioni sembra che circa 30 tra uomini, donne e bambini siano rimasti feriti.

Esplosione nel centro accoglienza migranti: l’accaduto

Secondo quanto si apprende, l’esplosione sarebbe avvenuta per cause ancora tutte da verificare, nel cuore della notte fra ieri e oggi, proprio in una zona del centro accoglienza migranti sito nella provincia di Viterbo. Gli agenti della squadra mobile che si sono presentati sul posto dopo la segnalazione hanno iniziato immediatamente ad indagare su quanto fosse successo: al momento si stanno ancora compiendo tutti i rilievi del caso. Non si esclude nessuna pista.

Esplosione nel centro accoglienza migranti: i feriti

In totale, sarebbero circa 30 i migranti rimasti feriti dopo l’esplosione, alcuni dei quali sarebbero in gravissime condizioni di salute. Sul posto, si sono presentati diversi mezzi dell’elisoccorso utili al trasferimento rapido dei feriti più gravi nelle strutture ospedaliere maggiormente attrezzate. Alcuni bambini feriti sono stati trasportati in codice rosso a Siena, mentre altre otto persone sono state portate all’ospedale di Acquapendente.