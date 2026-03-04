Non è più solo questione di gusto, ma di consapevolezza. Sempre più italiani scelgono di modulare il consumo di caffeina in base ai propri ritmi, e il decaffeinato -un tempo sinonimo di rinuncia- è diventato una scelta moderna e ragionata.

Il mercato del deca vale 3 miliardi nel 2026

I numeri parlano chiaro. Secondo i dati di Global Growth Insights, il mercato globale del caffè decaffeinato ha raggiunto quasi 2,7 miliardi di dollari nel 2025 e sfiorerà i 3 miliardi nel 2026, con una crescita dell’+11%. Le prospettive a lungo termine confermano il trend: il tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto tra il 2025 e il 2030 si attesta al 6,6%, secondo Mordor Intelligence.

Un mercato in piena espansione, trainato da un consumatore sempre più attento a come, quando e quanto caffeina assumere nel corso della giornata.

L’82% degli italiani alterna già caffè e decaffeinato

A fotografare il cambiamento in Italia è l’indagine SWOA (Social Web Opinion Analysis) commissionata da Nescafé Dolce Gusto su un campione di 1.200 utenti web tra i 20 e i 50 anni. I risultati sono sorprendenti: 8 italiani su 10 (82%) dichiarano di alternare il caffè tradizionale con il decaffeinato almeno una volta al giorno.

Un dato che ribalta completamente la percezione storica del “deca” come seconda scelta. Oggi, per il 73% degli intervistati, il decaffeinato è una scelta coerente con il proprio stile di vita. Il 59% lo considera un’opzione moderna e intelligente, mentre il 44% lo ritiene un caffè “completo”, privo di differenze rispetto all’originale in termini di gusto e soddisfazione.

Quando si beve il decaffeinato? I nuovi rituali degli italiani

Se in passato il caffè era associato quasi esclusivamente al mattino (solo il 14% lo consumava in altri momenti), oggi quasi un italiano su due (49%) gestisce il consumo di caffè in modo articolato, alternando diverse tipologie in base al momento della giornata.

I momenti preferiti per il decaffeinato sono:

Sera e dopo cena (48%) : vissuto come un vero e proprio rito pre-sonno

: vissuto come un vero e proprio rito pre-sonno Pomeriggio (42%) : durante le pause lavorative, per un momento di decompressione

: durante le pause lavorative, per un momento di decompressione Dopo pranzo (35%): a fine pasto, come alternativa più leggera

Alla base di queste scelte c’è una crescente attenzione alla routine quotidiana: per il 60% degli italiani, le abitudini personali influenzano significativamente le scelte legate al caffè. Tra le motivazioni principali emergono il desiderio di una routine serale più regolare (56%) e la ricerca di pause più distese durante il giorno (48%).

Nasce la “Caffeine Conscious Generation”

Gli esperti hanno già dato un nome a questo fenomeno: “Caffeine Conscious Generation”. Un’etichetta che descrive un nuovo rapporto con la caffeina, non più subita ma gestita consapevolmente in base ai propri ritmi biologici e agli impegni della giornata.

Il caffè smette di essere un gesto automatico e diventa un rituale adattabile, capace di rispondere a bisogni diversi: energia al mattino, pausa rigenerante nel pomeriggio, relax serale.

Il deca è anche un’esperienza sociale

Non è solo una scelta individuale. Il 66% degli italiani preferisce consumare il decaffeinato in compagnia: principalmente con il partner (32%) o in famiglia (24%). Un dato che conferma come il rito del caffè — anche nella sua versione “light” — resti profondamente legato alla dimensione relazionale e conviviale della cultura italiana.

Per il 36% si tratta di un’abitudine consolidata da alcuni anni, mentre per il 24% è una scelta più recente, maturata insieme a una maggiore consapevolezza del benessere personale.

Conclusione: il futuro del caffè è consapevole

Il boom del decaffeinato non è una moda passeggera, ma il riflesso di un cambiamento culturale profondo. Gli italiani non hanno smesso di amare il caffè — ne hanno semplicemente ampliato il significato. Qualità, gusto e consapevolezza sono oggi le tre parole chiave di un mercato in continua evoluzione, destinato a crescere ancora nei prossimi anni.