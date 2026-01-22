Espulsione di un diplomatico russo in Germania per spionaggio

La Germania ha intrapreso azioni contro un presunto spionaggio russo, espellendo un diplomatico e arrestando una donna.

Recentemente, la Germania ha alzato il tono contro la Russia, ordinando l’espulsione di un diplomatico accusato di gestire una presunta spia, un episodio che riflette le crescenti tensioni tra Berlino e Mosca, specialmente in seguito al conflitto in Ucraina.

Il ministero degli Esteri tedesco ha comunicato che il governo non tollererà attività di spionaggio sul proprio territorio, soprattutto quando mascherate da status diplomatico.

La notizia è stata divulgata dopo l’arresto di una donna di origine tedesco-ucraina, identificata parzialmente come Ilona W, che è stata fermata con l’accusa di aver collaborato con servizi di intelligence russi.

Il caso di Ilona W.

L’arresto di Ilona W. è avvenuto mercoledì a Berlino. Le autorità tedesche hanno dichiarato che la donna avrebbe utilizzato i suoi contatti con ex e attuali funzionari del Ministero della Difesa tedesco per raccogliere informazioni riservate riguardanti l’assistenza militare all’Ucraina, i luoghi di prova per droni e il settore degli armamenti.

Strategie di spionaggio

Secondo le indagini, Ilona non solo ha sfruttato le sue conoscenze per ottenere informazioni, ma ha anche assistito il suo presunto gestore russo nell’uso di un’identità falsa per partecipare a eventi politici a Berlino e creare contatti utili. Questo gestore è stato identificato come un ufficiale del servizio di intelligence militare russo, il GRU, che operava sotto copertura diplomatica.

Reazioni ufficiali e risvolti diplomatici

Il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, ha descritto l’episodio come un atto ostile, sottolineando che le operazioni di intelligence nel territorio tedesco non sono accettabili. Ha dichiarato che il diplomatico russo coinvolto è stato dichiarato persona non grata e dovrà lasciare il paese entro 72 ore.

La situazione si inserisce in un contesto di crescente allerta in Europa riguardo le attività di spionaggio russo, in particolare dopo l’invasione dell’Ucraina. La Germania, attualmente uno dei principali fornitori di aiuti militari a Kiev, ha intensificato le sue misure di sicurezza e monitoraggio.

Indagini in corso

Oltre all’arresto di Ilona W, le autorità tedesche stanno indagando su due ex funzionari militari che avrebbero fornito informazioni sensibili alla donna. Questi uomini, un ufficiale recentemente in pensione e un ex alto funzionario, sono accusati di aver utilizzato le loro connessioni nella Bundeswehr per passare dati riservati, ma resta da chiarire se fossero a conoscenza del fatto che tali informazioni venissero trasferite ai russi.

Le indagini continuano e le autorità stanno approfondendo i legami di Ilona W. con reti di spionaggio più ampie. Questo caso non solo evidenzia le preoccupazioni tedesche riguardo alla sicurezza nazionale, ma mette anche in luce le tensioni diplomatiche in crescita tra i paesi europei e la Russia.