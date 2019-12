Sposo mostra il video del tradimento della sposa durante il matrimonio

Sposo si è vendicato della sposa traditrice proiettando durante il matrimonio un video che mostra la donna in un momento di intimità con il cognato

È davvero incredibile la storia che proviene dalla Cina, e per l’esattezza da Fujian, dove uno sposo si è vendicato della sposa traditrice, mostrando durante il matrimonio un video in cui si vede la donna in un momento di intimità con il cognato.

Mostra video del tradimento durante il matrimonio

È diventato virale in Cina, il video attraverso il quale uno sposo si è vendicato della propria sposa durante il banchetto di nozze. Nel video in questione, infatti, si vede la coppia camminare lungo un corridoio per poi raggiungere un palco. Fin qui nulla di strano, salvo poi assistere alla proiezione di un filmato alquanto inaspettato. Girato molto probabilmente da un ospite alle nozze, si tratta di un vero e proprio sex tape di cinque minuti che è stato riprodotto davanti a familiari e amici per umiliare la sposa infedele dopo aver scoperto la relazione con il marito della sorella incinta.

In base ai media locali il matrimonio ha avuto luogo nella provincia di Fujian nella Cina sud-orientale lo scorso giovedì.

Una delle clip mostra gli sposi camminare lungo il corridoio e poi in piedi su un palco al loro banchetto di nozze. Ad un certo punto si sente qualcuno che dice “ora mostreremo i video di come sono cresciuti insieme gli sposi”. Pochi secondi dopo, però, ecco il video attraverso il quale lo sposo accusa la sposa affermando: “pensavi che non lo sapessi?”. La sposa, quindi, lancia il bouquet sullo sposo e prontamente sono intervenuti familiari ed amici per separarli. Le altre due clip in questione, invece, mostrano immagini espliciti, con protagonisti la sposa e il cognato.

A quanto pare lo sposo aveva scoperto tutto dopo aver installato una telecamera di sicurezza nella loro futura casa. Al momento i filmati in questione sono stati rimossi dalla piattaforma social media cinese Weibo, ma continuano invece a circolare su Twitter e sull’app di messaggistica WeChat.

La vicenda, infatti, è diventa subito oggetto di interesse degli utenti del web. Mentre alcuni ritengono che l’incidente sia reale, altri pensano che le clip siano frutto di una trovata di marketing.