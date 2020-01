700 psichiatri americani hanno firmato un documento con cui chiedono al congresso di essere ascoltati urgentemente.

Un gruppo di 700 psichiatri americani avrebbe manifestato preoccupazione in relazione alle condizioni di salute del presidente Donald Trump mettendo in guardia il congresso sulle possibili mosse future del presidente degli Stati Uniti. Stando al parere degli esperti, infatti, la salute mentale del Tycoon si starebbe lentamente deteriorando con il proseguire della vicenda relativa all’impeachment e tutto ciò potrebbe trasformarsi in un serio pericolo per l’intero Paese.

Trump: l’allarme dei medici

Quello che gli esperti temono è che Trump “possa diventare un pericolo, una minaccia per la sicurezza della nazione e le conseguenze potrebbero essere catastrofiche” dicono. Un gruppo di 700 psichiatri ha quindi sottoscritto una petizione per il Congresso, pubblicata anche sul sito della World Mentale Health Coalition, chiedendo alla commissione di Giustizia della Camera un’audizione urgente.

“Non comprendere e monitorare gli effetti psicologici dell’impeachment sul presidente può portare a conseguenze catastrofiche” scrivono gli esperti presagendo “atti distruttivi” compiuti a seguito di impeti di rabbia.





La richiesta urgente

“Vogliamo essere sentiti – dicono i medici – per fornire importanti raccomandazioni per educare il pubblico e rafforzare la sicurezza collettiva“. Il documento è stato firmato da 700 medici psichiatri tra cui un professore di Yale, un esperto di salute mentale della Cia e uno psichiatra della George Washington University. “Abbiamo deciso di parlare proprio ora – hanno spiegato – perché le false percezioni di Trump su teorie di cospirazione aumentano. I suoi ripetuti tweet mostrano crudeltà e desiderio di vendetta. Non rappresentano semplici bugie, ma seri disturbi mentali“.