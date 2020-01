Una brutta caduta al 276esimo chilometro: Paulo Gonçalves, di 40 anni, è morto durante la sua tredicesima partecipazione alla Rally Dakar.

Un incidente avvenuto durante la Rally Dakar in Arabia Saudita ha causato la morte del 40enne portoghese Paulo Gonçalves. A comunicare il decesso sono stati gli stessi organizzatori della settimana tappa: Paulo sarebbe caduto rovinosamente al chilometro 276. Inutili i tentativi tempestivi di soccorso: per il pilota non c’è stato nulla da fare. Nel 2013, Paulo era stato incoronato campione del mondo di rally fuoristrada. Quella del 2020 era la sua tredicesima partecipazione.

“Gli organizzatori – riporta una nota della gara – hanno ricevuto un avviso alle 10.08 e hanno inviato un elicottero medico che ha raggiunto il motociclista alle 10.16 e lo ha trovato privo di sensi in arresto cardiaco”.

Nel 2006 aveva fatto il suo debutto, mentre nel 2013 era stato nominato campione del mondo di rally fuoristrada.

Un brutto incidente durante la settima tappa del Rally Dakar in Arabia Saudita, però, ha causato la morte di Paulo Gonçalves. Un pilota di rally esperto, un professionista di 40 anni portoghese che aveva terminato la gara per quattro volte nella top ten. Durante la sua ultima partecipazione qualcosa è andato storto: dopo l’incidente Paulo è andato in arresto cardiopolmonare e non era più cosciente. Immediato l’intervento dei soccorsi che hanno praticato un tentativo di rianimazione. Poi il trasferimento in ospedale a Layla con l’elicottero. Al suo arrivo, però, i medici ne hanno constato il decesso.

“L’intera carovana della Dakar esprime le proprie sincere condoglianze alla famiglia e agli amici” scrivono in una nota.