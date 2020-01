Il presidente Donald Trump ha firmato un decreto legge che punisce il maltrattamento degli animali.

La crudeltà verso gli animali è una pratica che sempre più viene condannata in tutto il mondo, anche in Italia, il cui primato si registra in Sardegna, sono in atto da anni sempre più proteste per inasprire le pene contro questo crimine. A partire dal mese di Novembre 2019 negli Usa, grazie a un provvedimento firmato dal presidente Donald Trump, il maltrattamento degli animali è considerato un crimine federale. Il tycoon ha infatti firmato il disegno di legge noto come Pact Act.

Maltrattamento degli animali negli Usa

Il Pact Act, Preventioning Animal Cruelty and Torture Act, rende la crudeltà nei confronti degli animali un crimine federale e vieta ogni tipo di comportamento violento o gli abusi su ogni tipo di animale, senza distinzione di specie. Il Disegno di legge era stato presentato da due deputati, uno democratico ed uno repubblicano, dimostrando quindi una volontà bipartisan di voler interrompere la crudeltà e i maltrattamenti sugli animali, comparandoli ai crimini più efferati, perseguibile anche dell’FBI.





La legge, firmata alla fine del 2019 dal presidente degli Stati Uniti, estende un provvedimento voluto da Barack Obama nel 2010, che vietava la diffusione di video che mostravano torture nei confronti degli animali, ma che non ne vietava gli atti di violenza.

Le pene adesso prevedono, oltre ad una sanzione pecuniaria, anche la detenzione fino a 7 anni.

Durante la cerimonia della firma del decreto, il presidente Trump ha commentato: “È importante combattere questi atti atroci e sadici di crudeltà, che sono totalmente inaccettabili in una società civile”.