Ennesimo incidente stradale in Bolivia: un autobus con a bordo diverse persone è precipitato in un burrone per almeno 50 metri: ci sono morti.

Grave incidente in Bolivia: un bus carico di persone è precipitato per almeno 50 metri cadendo in un burrone: ci sono almeno 15 persone morte. L’incidente, avvenuto a La Paz, ha causato anche il ferimento di altri 19 passeggeri che sono stati accompagnati all’ospedale Arco Iris, nella capitale boliviana. Le autorità hanno soccorso le persone sul luogo dell’incidente e i soccorritori hanno estratto alcuni corpi dalle lamiere.





Bolivia, bus precipita nel burrone

Brutto incidente per un bus in Bolivia: mentre viaggiava verso La Paz, infatti, il mezzo avrebbe fatto un volo di 50 metri precipitando in un burrone. Nello schianto, inoltre, ci sono almeno 15 morti e 19 feriti, secondo quanto hanno riferito le autorità. L’autobus era partito da Coripata e doveva raggiungere la capitale boliviana La Paz: la tragedia è avvenuta nella mattinata di venerdì 31 gennaio.

Nel tragitto si ipotizza un probabile guasto del motore che avrebbe scatenato la tragedia. Non lontano dal burrone, inoltre, ci sarebbe stato un fiume, nel quale sono stati recuperati i corpi di alcune vittime. I soccorritori hanno estratto le altre persone coinvolte nello schianto dalle lamiere. I feriti, infine, sono stati trasferiti all’ospedale Arco Iris. Alcuni di loro sarebbero gravi.