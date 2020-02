Coronavirus, l’allarme dell’OMS: “Rischio epidemie interne”

Il rappresentante dell'OMS ha lanciato l'allarme globale sul coronavirus, lanciando l'appello a prepaparsi per possibili controlli.

Gauden Galea, il rappresentante dell’OMS a Pechino in un’intervista ha lanciato l’allarme globale sul coronavirus, con un appello a prepaparsi per possibili epidemie interne oltre a quella in atto in Cina.

Coronavirus, l’OMS lancia l’allarme

Il coronavirus continua a mietere vittime e diffondersi a macchia di leopardo. Se prima solo la Cina era preoccupata, ora i nuovi casi riscontrati in Francia, Germania e Italia hanno attenzionato i piani alti della sanità mondiale.

In un’intervista rilasciata ad Associated Press, il rappresentante dell’OMS a Pechino Gauden Galea ha commentato l’epidemia del virus, lanciando un chiaro allarme a tutti i paesi a rischio: “I paesi devono prepararsi per identificare i casi il più presto possibile ed essere pronti per un controllo interno delle epidemie, se ciò accade “.

Apple chiude in Cina

Anche multinazionali come l’Apple hanno tanta paura; per questo motivo la più grande compagnia statunitense ha deciso di chiudere i battenti dello store in Cina chiude store in Cina fino al 9 febbraio.

Nella giornata di sabato 1 febbraio è arrivato il comunicato: “I nostri pensieri sono con le persone colpite dal coronavirus e coloro che lavorano senza sosta per sostenerlo. Per prudenza, basandoci sui consigli dei maggiori esperti sanitari, abbiamo deciso di chiudere tutti gli uffici aziendali, i negozi e centri di assistenza in Cina“.

Apple ha aggiunto che continuerà a monitorare la situazione, e che riaprirà gli store non appena possibile. Il titolo in borsa intanto è sceso del 4.43%. La Cina è considerato un mercato chiave per la crescita di Apple, visto che con la crescita dei devices Huawei a basso prezzo la competizione è diventata ancora più agguerita a livello commerciale.