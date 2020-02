Forte scossa di terremoto in Grecia di magnitudo pari a 5.1 sulla scala Richter: al momento non ci sono notizie di danni a cose o persone.

Una fortissima scossa di terremoto pari a 5.1 gradi di magnitudo sulla scala Richter è stata registrata in Grecia alle ore 10:24 di giovedì 6 febbraio 2020. Il sisma è stato ben avvertito dalla popolazione, ma al momento non si segnalano feriti o danni a cose. Secondo l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, inoltre, il sisma aveva una profondità pari a 20 chilometri. L’epicentro, invece, si trovava a Frangista, non lontano da Atene.





Terremoto in Grecia

La terra in Grecia torna a tremare: una forte scossa di magnitudo pari a 5.1 gradi sulla scala Richter ha scosso Frangista, non lontano da Atene. Il sisma è stato registrato dai sistemi dell’Ingv di Roma alle ore 10:24 (ora italiana) del 6 febbraio 2020.

Inoltre, aveva una profondità stimata a 20 chilometri, mentre l’epicentro era a Frangista. Il sisma è stato avvertito anche in Italia e in particolare in Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria. Non si segnalano al momento danni a cose o persone.

Scosse precedenti

Negli ultimi giorni la penisola greca è stata al centro di diverse scosse di terremoto: tra le ultime, in ordine cronologico e temporale, c’era la scossa dell’1 febbraio 2020. In tale data la terra tremò con magnitudo pari a 4.7 sulla scala Richter. L’epicentro, inoltre, era situato nei pressi di Kanallaki, a circa 200 chilometri in linea d’aria dalla Puglia e vicino al confine con l’Albania.