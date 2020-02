Tragedia a El Salvador, in America Centrale, dove un bus è precipitato in un burrone: nell'incidente hanno perso la vita 11 persone.

Undici persone hanno perso la vita e altre venticinque sono rimaste ferite dopo che un bus è precipitato in un burrone a El Salvador, in America Centrale. Da quanto si apprende, il tragico incidente è avvenuto nella giornata di domenica 16 febbraio nel sud-ovest di El Salvador. Non lontano dal luogo del sinistro, inoltre, si trova il villaggio di Chiltiupan, a circa 55 km a sudovest della capitale San Salvador. La strada, secondo i quotidiani locali, è nota per la sua pericolosità.





El Salvador, bus in un burrone

Un bus è precipitato in un burrone profondo almeno 50 metri nel cantone di Las Flores, nel comune di Chiltiupán, nella regione a sud-ovest di El Salvador. L’incidente stradale si è verificato al chilometro 25 della strada che porta da Chiltiupán a Jayaque nel pomeriggio di domenica 16 febbraio. Secondo le prime ricostruzioni e le informazioni diffuse dalla Croce Rossa, l’autobus sulla Route 261 è caduto nella fattoria di La Florida.

Almeno 25 persone sono rimaste ferite e altre 11 hanno perso la vita: 4 di loro sono morti sul luogo dell’incidente, mentre una persona è morta mentre veniva trasportata in ospedale. I feriti sono stati trasferiti all’ospedale di San Rafael a Santa Tecla.

Gli abitanti della zona, che sono venuti per aiutare le vittime dell’incidente, hanno riferito che molti hanno riportato gravi lesioni. Tra questi un bambino che è stato trasferito in un’ambulanza. Secondo le informazioni fornite dai comandi di salvataggio, inoltre, la velocità eccessiva del mezzo sarebbe stata la causa dell’incidente. Carlos García, uno dei locali che sono venuti in aiuto, ha detto che la gente proveniva dal cantone Mizata di Teotepeque. Garcia ha chiesto un muro di sostegno perché molti incidenti si sono verificati nella zona: la strada in questione è considerata tra le più pericolose.