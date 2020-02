Anche in Francia sono stati segnalati due casi sospetti di coronavirus: si tratta di due persone della Costa Azzurra.

Allarme coronavirus anche in Francia: due casi sospetti, secondo quanto riporta Nice-matin, sono in fase di accertamento in Costa Azzurra. Non solo l’Italia: oltralpe il numero dei contagi è pari a 12, ma la Francia vanta il primo decesso fuori dall’Asia e il primo anche in Europa. Era il 15 febbraio scorso quando un paziente affetto da coronavirus è morto: aveva 80 anni. In Italia, invece, le vittime sono salite a 5.

Coronavirus: due sospetti in Costa Azzurra

Resta alta l’allerta in Francia per coronavirus: un autobus Flixbus proveniente da Milano è stato fermato a Lione, mentre due casi sospetti di Covid-19 sono stati registrati in Costa Azzurra. A riferirlo sono stati la Prefettura e l’Agenzia sanitaria regionale (ARS). Sono dunque partiti i primi accertamenti sui due casi sospetti ricoverati all’ospedale L’Archet di Nizza. Anche una terza persona avrebbe riportato dei sintomi tipici, ma il sospetto di contaminazione è stato escluso nella serata di domenica 23 febbraio.

A confermare la negatività di questo terzo caso è stata l'ARS. Le due persone ricoverate in ospedale a Nizza, invece, provengono da Beausoleil e Cap d'Ail.





Nella tarda mattinata di lunedì sono stati smentiti i due casi sospetti di coronavirus: entrambi i pazienti sarebbero infatti risultati negativi ai test per Covid-19. Mentre quindi in Costa Azzurra non vi è ancora nessun caso, in Italia il numero dei contagi è salito a 219, secondo quanto riferito dal commissario Borrelli.