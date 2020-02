Coronavirus, Flixbus da Milano fermato a Lione: “Autista con tosse anomala”

Un autobus Flixbus partito da Milano è stato fermato alla stazione di Lione per la paura del coronavirus: l'autista avrebbe una tosse sospetta.

Emergenza coronavirus in Francia, dove un mezzo Flixbus partito da Milano è rimasto bloccato a Lione: una passeggera ha segnalato la tosse anomala dell’autista alla Polizia. I viaggiatori, quindi, rimangono al momento “confinati fino a nuovo ordine”. Mobilitate anche il Soccorso d’Urgenza e Santé Publique France per determinare la gravità della situazione.

Coronavirus, bloccato Flixbus Milano-Lione

Erano le 7 del mattino di lunedì 24 febbraio quando i passeggeri a bordo di un Flixbus partito da Milano sono rimasti bloccati alla stazione di Perrache, a Lione a causa del coronavirus. Una delle persone presenti a bordo, infatti, avrebbe allertato la Polizia della presenza dell’autista e di un passeggero con una tosse anomala. Da quanto si apprende, infatti, in Lombardia i casi sono aumentati in modo vertiginoso e dalla Francia hanno annunciato controlli severi.

Il mezzo in questione, prima di arrivare a Lione, aveva effettuato anche le fermate di Torino e Grenoble intorno all’alba. Tuttavia, l’autista e un passeggero, che hanno presentato sintomi sospetti, sono stati trasferiti in ospedale per effettuare le opportune analisi. Almeno una decina di persone, quasi tutti cittadini italiani, sono attualmente confinati all’autostazione in attesa di indicazioni dalle autorità sanitarie locali.





Situazione analoga era accaduta poche ore prima a un volo Alitalia partito da Roma e bloccato alle Mauritius: le condizioni per lo sbarco prevedevano una quarantena nella capitale. Sarebbero 300 in questo caso i passeggeri coinvolti. L’alternativa alla quarantena è il rimpatrio (senza sbarco) con lo stesso aereo con il quale sono arrivati.