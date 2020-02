Undicesimo caso di Coronavirus in Spagna: l'ultimo arriva da un'isola delle Canarie, La Gomera. La donna infetta era stata in viaggio in Italia.

Salgono a 11 i contagi di Coronavirus in Spagna. I media locali hanno reso noto un altro caso, registrato nell’isola di La Gomera. Si tratta di una donna che vive nel comune di Valle Gran Rey, che di recente era stata in viaggio in Italia.



Coronavirus, aumentano i casi in Spagna ed Europa

5 spagnoli che erano a Wuhan, focolaio cinese del Coronavirus, torneranno in patria giovedì 27 febbraio. A Madrid, come da protocollo, resteranno in quarantena: per 14 giorni (periodo di incubazione del virus), resteranno ricoverati all’ospedale Gómez Ulla. Intanto i contagi nella vicina Spagna salgono a 11. L’ultimo caso arriva da La Gomera, dove la donna, di recente in viaggio in Italia, è ricoverata all’hospital General dell’isola.

Intanto il direttore Europa dell’Oms, Hans Kluge, fa sapere: “Sono 80.980 i casi in 33 Paesi nel mondo, oltre il 95% sono stati registrati in Cina”, dove fortunatamente ora i casi sembrano attenuarsi e i numeri sono in calo.

E ancora: “Solo il 5% dei casi sono stati rilevati al di fuori. I nostri pensieri vanno a tutti i cittadini. Non bisogna cedere al panico, bisogna fidarsi in Italia di quello che sta facendo il ministero della Salute, in collaborazione con la protezione Civile”.

Oltre a Spagna, Germania e Austria, i contagi iniziano a coinvolgere anche altri paesi. Un morto in Francia, un contagio in Svizzera, due casi in Africa. Un primo caso è stato registrato anche in Grecia: si tratta di una donna greca di 38 anni che di recente era stata nel Nord Italia.