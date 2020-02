Sette persone hanno perso la vita in seguito ad una sparatoria avvenuta nei pressi di un impianto per la produzione di Milwaukee.

È terribile la notizia che proviene dagli Usa, dove sette persone hanno perso la vita in seguito ad una sparatoria avvenuta nei pressi dell’impianto per la produzione di birra Molson Coors di Milwaukee. A diffondere la notizia i media locali: tra le vittime anche l’aggressore.

Almeno sette morti nella sparatoria

È di sette morti il bilancio delle vittime della sparatoria che ha avuto luogo nella sede di Molson Coor, a Milwaukee. In base a quanto riportato dal quotidiano locale Journal Sentinel, i dipendenti dell’azienda sono stati informati tramite e-mail della presenza di una persona armata all’interno dell’edificio o vicino alla tromba delle scale del secondo piano dell’edificio 4 su Highland Boulevard. La vicenda è avvenuta attorno alle ore 21.15 ore italiane, ma solo dopo un paio di ore la polizia è riuscita ad entrare nel palazzo dove si trovava l’uomo che ha dato il via al fuoco che è rimasto a sua volta ucciso.





Il campus è stato isolato, così come è stata circondata tutto l’area circostante e sono state bloccate le principali strade della zona.

Il sindaco di Milwaukee, Tom Barrett, ha confermato che “diverse persone”, compreso l’attentatore, hanno perso la vita nella sparatoria presso il campus di Molson Coors Brewing. Si tratta di un complesso di grandi dimensioni che comprende uffici e stabilimenti dove lavorano oltre 1.500 persone. Il sindaco di Milwaukee ha inoltre dichiarato che l’uomo che ha dato il via alla sparatoria era un ex dipendente della compagnia che era stato da poco licenziato. La società, ricordiamo, aveva di recente annunciato il taglio di almeno 400 dipendenti.