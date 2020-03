Anche l'Irlanda e la Repubblica Domenicana registrano i primi contagiati da Coronavirus.

L’emergenza Coronavirus dilaga anche in altri Paesi europei e non europei: raggiunge infatti anche L’Irlanda e la Repubblica Domenicana. L’Irlanda fa dunque i conti con il suo primo caso di contagio nel Paese, dove un paziente è risultato positivo e sta ricevendo cure mediche. Il contagiato nella Repubblica Domenicana è invece un cittadino italiano arrivato nel Paese il 22 febbraio senza sintomi. Questo sarebbe il primo caso nei Caraibi.

Coronavirus in Irlanda e Repubblica Dominicana

La persona contagiata in Irlanda sarebbe uno studente. Era rientrato da un viaggio nel Nord Italia. Ora dunque, come conseguenza, anche una scuola di Dublino verrà chiusa per due settimane, secondo quanto riporta l’Irish Times. La persona contagiata nella Repubblica Dominicana è un uomo di 62 anni. Ora si trova ricoverato nell’ospedale militare di Ramon de Lara a San Isidro.

Per fortuna le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione.

La continua scoperta di persone positive a Coronavirus provenienti dall’Italia o passati per l’Italia sta portando sempre più Paesi a chiudere le frontiere con la nostra penisola. Ci sono Stati che non consentono l’ingresso a chi arriva dall’Italia. Questi sono Giordania, Iraq, Turkmenistan, El Salvador, le isole Seychelles, le Mauritius e il Kuwait. Per il momento un periodo di quarantena, o l’auto quarantena, per chi viaggia dall’Italia è stata disposta in otto Paesi. Si tratta di Regno Unito, Romania, Malta, Israele, Polonia, Emirati Arabi, India e Croazia.