Conto salato per la quarantena da Coronavirus negli Usa. Un padre e sua figlia di ritorno da Wuhan.

Negli Usa non è solo il Coronavirus a fare paura, ma anche il conto della quarantena ospedaliera. A pagarne letteralmente le spese è stato un uomo originario della Pennysilvania e sua figlia, che sono stati ricoverati al rientro da Wuhan.

Quarantena per rischio Coronavirus

Frank Wucinsk e la piccola Annabel erano appena tornati dalla Cina, dove vivevano da anni. Come potevano immaginare, una volta atterrati in suolo americano sono stati trasferiti al Marine Corps Station Miramar, ospedale pediatrico nella zona di San Diego.

La quarantena per loro è scattata soprattutto perché la bimba ha iniziato a tossire, allarmando i militari presenti all’aeroporto che hanno predisposto un trasferimento urgente presso la struttura.

La famiglia è in Cina

La moglie di Wucinsk è invece rimasta a Wuhan, con la polmonite, mentre il suocero è morto dopo aver contratto il Coronavirus.

Frank aveva quindi colto al volo la proposta del Governo Usa di rimpatriare all’inizio di febbraio 2020, quando si è diffuso su larga scala il contagio.

Il conto della quarantena

“Il personale dell’ospedale è stato molto gentile, ci hanno portato un sacco di giocattoli”, ha detto l’uomo, che però una volta dimesso assieme alla figlia, perché negativi al tampone per il Coronavirus, si è visto recapitare un conto salatissimo.

Le fatture dell’ospedale ammontavano a 3.918 dollari fra degenza, trasporto in ambulanza, test e una radiografia.

Frank Wucinsk è rimasto scioccato: “Credevo fosse tutto pagato, come posso saldare tutto questo?”, ha detto al New York Times. L’assicurazione dell’uomo infatti non lo copre negli Usa, ma in Cina. Obbligato dalle autorità a recarsi in ospedale per la quarantena insieme alla bimba, non aveva bisogno di cure.

Coronavirus negli Usa: sanità troppo costosa

Negli Usa vige il sistema sanitario più costoso del mondo, nonostante alcuni cittadini possano permettersi assicurazioni di lusso, c’è sempre qualche escamotage per far pagare ai pazienti di tasca propria. È successo anche in Florida ad un uomo che si è volontariamente recato in ospedale per sospetto contagio da Coronavirus.

Il costo medio di un giorno presso una struttura ospedaliera americana è di 4.293 dollari, una cifra che ci spinge ad esclamare: viva il nostro Sistema Sanitario Nazionale!