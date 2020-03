Una comitiva del lodigiano è arrivata in India: quindici italiani sono risultati positivi al coronavirus e sono stati ricoverata a New Delhi.

La comitiva di turisti era partita per l’India il 20 febbraio scorso. Non appena effettuati i test per coronavirus a New Delhi, però, 15 italiani sono risultati positivi e sono stati messi in isolamento in un centro sanitario della zona. Il gruppo formato di circa 23 persone era partito dal lodigiano, uno dei focolai dell’epidemia italiana. Da quanto si apprende, inoltre, uno dei membri del gruppo avrebbe iniziato ad accusare i primi sintomi il 28 febbraio. Insieme alla moglie, quindi, è stato ricoverato prima in una clinica privata e poi in una struttura militare a Jaipur.

Coronavirus, italiani positivi a New Delhi

Le autorità sanitarie indiane (l’Aiims, All India Institute Of Medical Sciences) hanno confermato al notizia. Una comitiva di 23 turisti del lodigiano giunta in India è stata sottoposta al test per coronavirus: 15 italiani sono risultati positivi e sono stati messi in isolamento a New Delhi.

Il gruppo, da quanto si apprende, doveva effettuare un tour della regione del Rajastan, ma da martedì 3 marzo è stato messo in quarantena.

Il primo paziente che ha presentato sintomi sospetti quali tosse e febbre è stato un uomo: il 28 febbraio, però, sottoposto al tampone era risultato negativo. Insieme alla moglie è stato comunque isolato in una struttura militare di Jaipur. “Venerdì una persona ha accusato i sintomi, come tosse – ha spiegato una persona all’Ansa -, ed è stato ricoverato prima in una clinica privata e poi il giorno dopo in un ospedale statale di Jaipur assieme alla moglie”.





Il resto della comitiva aveva proseguito il tour, fino a quando le autorità l’hanno fermata e sottoposta ai test. Infine, visti i risultati, è stato disposto l’isolamento.