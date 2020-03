Un solo nuovo caso registrato a Wuhan, nell'Hubei, epicentro del focolaio di coronavirus: la fine dell'epidemia in Cina sembra più vicina.

La Cina vede la fine del tunnel. Il coronavirus sembra perdere potenza in tutta il Paese: a Wuhan, infatti, è stato registrato soltanto un nuovo caso. Sono in aumento però i cosiddetti casi importanti o contagi di ritorno. Secondo i dati diffusi dalla Commissione sanitaria nazionale cinese (Nhc), i morti sono stati in totale 13, 12 dei quali nella provincia dell’Hubei, e uno in quella di Shaanxi. Tra i decessi, inoltre, 9 sono stati rilevati a Pechino, 3 a Shanghai e nel Guangdong, e uno nelle province di Zhejiang, Shandong, Guangxi, Yunnan e Shannxi.

Coronavirus Wuhan: un nuovo caso

Sono sempre meno i casi di contagio registrati nella regione dell’Hubei, con capoluogo Wuhan, dal quale è stata scoperta la malattia del coronavirus. Mentre quindi l’epicentro dell’epidemia si sposta verso l’Europa, la Cina si prepara a tornare alla normalità, seppur rispettando le dovute precauzioni.

Nell’Hubei e in particolare a Wuhan è stato registrato un solo nuovo caso di coronavirus, mentre sarebbero almeno 20 i casi di contagio di ritorno.

Gli ultimi dati della Commissione sanitaria nazionale (Nhc), parlano di 13 morti, di cui 12 nella provincia dell’Hubei e uno in quella di Shaanxi. Nove decessi sono stati registrati a Pechino, tre a Shanghai e nel Guangdong, e uno nelle province di Zhejiang, Shandong, Guangxi, Yunnan e Shannxi. I contagi di ritorno, infine, sono così saliti a 143.





Coronavirus, bilancio Corea del Sud

Si aggrava invece la situazione in Corea del Sud, dove nella giornata di lunedì sono saliti a 84 i nuovi casi di coronavirus per un totale di 8.320. I morti sarebbero invece 81.