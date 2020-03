Due italiani sono stati contagiati dal coronavirus in Cina: si tratta dei primi casi di connazionali positivi registrati nel Paese.

Due italiani sono risultati positivi al coronavirus in Cina: sarebbero stati contagiati nel periodo obbligatorio di quarantena di 14 giorni. I due, infatti, erano arrivati a Shanghai l’11 marzo scorso. Il loro caso è il primo registrato in Cina che coinvolge cittadini italiani. Tuttavia, la loro positività viene classificata come “contagio importato“. Nella giornata di mercoledì 18 marzo Wuhan ha registrato zero casi di contagio, ma alcuni casi importanti. In tutta la Cina sarebbero scesi a poco più di 400 i casi positivi di coronavirus.

Coronavirus, Cina, due italiani contagiati

Stando a quanto riferiscono i media, due italiani sarebbero stati contagiati dal coronavirus in Cina: si tratta dei primi connazionali positivi nel Paese del Dragone. Uno dei due italiani, da quanto si apprende, sarebbe partito da Amsterdam e arrivato a Shanghai passando per Parigi: è stato confermato positivo al coronavirus il 15 marzo.

Il secondo, invece, proveniva da Torino e dopo uno scalo a Parigi avrebbe raggiunto la Cina.

Per la prima volta dalla diffusione del coronavirus, però, la Cina non ha registrato alcun caso di contagio interno. Sono, invece, 34 i casi di positività arrivati dall’esterno, i cosiddetti contagi di ritorno.





I casi di positività arrivati dall’estero, stando ai dati della Commissione, hanno raggiunto 189 unità. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 8 morti, tutte nella regione dell’Hubei. In Cina, infine, ci sono stati in totale 81.000 casi di infezione, ma sono solo 7.263 le persone ancora malate di coronavirus.