Dopo mesi di quarantena la provincia dell’Hubei, Cina, è libera dal Coronavirus, eppure la polizia dello Jiangxi teme un’invasione da parte dei suoi cittadini. Online circolano video di scontri violenti fra le forze dell’ordine e civili che viaggiavano dalla ex zona rossa.

Ad eccezione di Wuhan, la provincia dell’Hubei non rappresenta più un pericolo, pertanto i suoi residenti possono spostarsi sul territorio e recarsi anche nello Jiangxi. La polizia locale però non sembra essere d’accordo, tanto che ha installato un posto di blocco sul Fiume Azzurro, al confine fra le zone.

La stazione ferroviaria più vicina per chi vive nell’Hubei si trova oltre il ponte che sovrasta il corso d’acqua, una zona tattica insomma per impedire la circolazione. Nessun veicolo è stato fatto passare nella contea di Jiujiang, nemmeno le navette autorizzate: i cittadini si sono allora ribellati, provocando la reazione dei poliziotti.

#China Hubei citizens used umbrellas to hit riot police and threw things at the police.

They were shouting: “Hubei, add oil! (=keep fighting)” 6/ pic.twitter.com/lnS4FwQLay

— W. B. Yeats (@WBYeats1865) March 27, 2020