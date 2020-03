Dopo mesi di restrizioni ai contatti per combattere il coronavirus, la provincia dell'Hubei si prepara a terminare il periodo di isolamento.

Manca davvero poco al ritorno alla normalità in Cina: dopo due mesi dall’imposizione dell’isolamento e delle restrizioni contro il coronavirus, l’Hubei si prepara al ritorno alla routine. Per Wuhan, epicentro dell’epidemia da Covid-19, invece, occorre attendere ancora qualche settimana. A partire dalla mezzanotte di martedì 24 marzo (le ore 17 in Italia) tutta la provincia dello Hubei con l’eccezione di Wuhan tornerà alla vita normale. Per la cittadina dove si è scoperto il virus, invece, è tutto posticipato al prossimo 8 aprile.

In Cina, a Wuhan, dopo cinque giorni nei quali i contagi interni era pari a zero, si registra un caso di positività, mentre nell’intero Paese del Dragone sono 78 i casi confermati di coronavirus. Di questi, però, 74 sarebbero casi importati dall’estero (per la maggior parte si tratta di studenti rientrati nel Paese), e altri 4 sviluppati localmente, di cui uno solo a Wuhan.

In tale data, da quanto si apprende dalle autorità, sarà possibile lasciare la città ma solo se muniti di codice verde che attesterebbe la buona salute del viaggiatore. Una notizia che porta speranza a molti Paesi del mondo che si trovano a fronteggiare l’epidemia.