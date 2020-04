Nessun decesso in Cina nella giornata di lunedì 6 aprile. I contagi da coronavirus, invece, salgono a 32 ma sono tutti importati.

La Cina, secondo i dati diffusi dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc), non ha registrato nessun decesso nella giornata di lunedì 6 aprile: è la prima volta. I casi di contagio da coronavirus, invece, sono saliti a 32, tutti importati. Wuhan – la città in cui è stata scoperta la pandemia da Covid-19 – revoca le ultime restrizioni dopo oltre due mesi e mezzo di lockdown. L’8 aprile si torna alla normalità, ma con le dovute precauzioni.

Coronavirus, nessun decesso in Cina

Mentre per la prima volta dal 19 gennaio scorso la Cina non registra nessun decesso a causa del coronavirus, Wuhan si prepara al ritorno alla normalità. A partire dalla mezzanotte di martedì 7 aprile ora locale (le 18 in Italia) riprenderanno i voli, si potrà uscire dalla città in auto e le persone, se sono in buona salute e non sono entrate in contatto con pazienti infetti, potranno riprendere gli spostamenti in treno.

La Commissione sanitaria nazionale ha chiarito che nonostante i casi di contagio interni siano azzerati, sono invece 32 quelli importati.

Sono stati poi 89 i pazienti dimessi dagli ospedali, mentre i casi gravi sono scesi a 211. Le infezioni complessive sono invece salite a 81.740, dei quali 1.242 ancora in cura, 3.331 decessi e 77.167 dimessi dagli ospedali, Il tasso di guarigione complessivo è del 94,4%.





Coronavirus Stati Uniti

Se in Cina non si registrano decessi per la prima volta, in Usa continua il trend negativo: si contano altri 1.150 morti in 24 ore, dato minore del record di oltre 1.400.